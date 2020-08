Aposta firme pola ruta Xacobea do Grupo Odl

VALGA. O grupo Odl, líder en fabricación de produtos en aluminio soldado a nivel nacional xunto con Aluminio JJ Castaño, está a facer unha firme aposta polo Camiño de Santiago a través do seu proxecto Caminando contigo. “El Camino de Santiago es un patrimonio cultural tanto a nivel autonómico como internacional”, din, e por este motivo decidiron “ayudar en todo lo posible a los cientos de peregrinos que día tras día recorren los diferentes trazados”, sinalan. Os produtos estrela de Caminando contigo son o BanPe (Banco Peregrino) e a Fonte do Camiño. Ambos, aparte de facer o seu servizo como tal, son interactivos, xa que incorporan un código QR que contén toda a información de interese do lugar no que se atopan: albergues, farmacias, empresas de transporte de mochilas así como os quilómetros restantes do Camiño. As empresas que o desexen poden colaborar introducindo información do seu negocio “en nuestro Codigo QR”, din. A.P.