Ardeu durante horas un palleiro de Mazaricos malia ás fortes chuvias

xallas. Os bombeiros traballaron desde preto das 07.00 horas de onte ata a tarde na extinción dun lume que afecta a unha nave de palla situada no lugar de Grille, en Mazaricos, durante o temporal de chuvia que azotou a comarca. A previsión dos equipos de emerxencias é que o palleiro arda de forma continuada e controlada sen riscos para a poboación nin para a contorna. Precisamente, o material do que se trata, palla e alfalfa, é un potente combustible que complica e prolonga a total extinción do lume, polo que, de forma controlada, arderá durante horas dentro dunha zona acoutada e segura para as persoas e bens. Nestes traballos participaron os Bombeiros de Santa Comba e Cee, os membros do GES de Muros e o persoal do distrito forestal da zona. Tamén están colaborando voluntarios de Protección Civil e a Garda Civil. m. manteiga