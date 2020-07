Arrancan os traballos de limpeza no río Iso, sito no concello de Arzúa

ARZÚA. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, está a desenvolver traballos de conservación e limpeza nos treitos interurbanos do río Iso, ubicado no concello de Arzúa. Estas tarefas estanse a desempeñar en distintos tramos do río, ao longo de cerca de 1 quilómetro de lonxitude, ao seu paso polas parroquias de Santa María da Castañeda e San Pedro de Lema. As actuacións céntrase na retirada de árbores caídas e de madeira morta, que se foi acumulanda na canle do río. Ditos labores enmárcanse no programa de mantemento, conservación e mellora que realiza Augas de Galicia no dominio público hidráulico das bacías de Galicia-Costa, no ámbito territorial da zona Galicia-centro. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade mantén activas as actuacións para a mellora

dos leitos fluviais. C.E.