Arrinca a limpeza da recentemente adquirida carballeira de A Tomada

Teo. O Concello vén de comunicar que xa están en proceso os traballos de limpeza da finca de A Tomada, na parroquia teense de Calo, que ata o momento se atopaba invadida pola maleza. A actuación corre cargo dos traballadores forestais contratatados cunha subvención da Xunta de Galicia, o APROL rural, a xornada completa e durante polo menos un ano.

A finca da Tomada é unha carballeira que foi propiedade da igrexa até decembro de 2018, cando se asinou o convenio marco co Arzobispado de Santiago no que se acordou a súa compra para recuperar o uso público do espazo. Rafael Sisto, o alcalde do concello por Anova, explicou que “no último trimestre do ano pasado puidemos formalizar a compra por 60.000 €”, ascendendo a tasación da finca, que ten unha superficie semellante á dun campo de fútbol, aos 118.000€.

O alcalde teense tamén incidiu en que a sinatura deste convenio coa igrexa “permite a recuperación de importantes espazos para o público, como por exemplo a horta do cura de Luou ou, neste caso, da carballeira da Tomada de Calo”. Tamén no mesmo se recolle a recuperación da Rectoral de Baamonde, na cal xa se está a avanzar. N. Vázquez