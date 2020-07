Arzúa arranca o venres o seu programa cultural

Arzúa. Coa chegada do mes de xullo os concellos de Área de Compostela van sacando ás rúas a súa programación de verán. No caso de Arzúa a primeira proposta cultural para os meses de verán terá lugar o venres e será un cinefórum. En concreto, proxectarase a curta titulada Trala porta, protagonizada pola actriz arzuá Lidia Veiga. Despois do visionado terá lugar un coloquio moderado polo técnico de cultura Marcos Pampín no que participarán Lidia Veiga, o director Alejandro Rodríguez, e o público asistente. A cita será no multiusos Terra do Queixo.

Non faltarán tampouco os grupos de música tradicional, que amenizarán as feiras dos meses de xullo e agosto “con actuacións itinerantes para evitar aglomeracións, e ao mesmo tempo dinamizar o propio mercado, as rúas e prazas da vila”, indican dende o goberno local. Na feira do mércores 8 de xullo actuará O Bringuelo e na do 22, Os Santiaguiños de Boimorto. O venres 24, celebrarase a véspera do Día de Galicia cun gran espectáculo que mestura teatro, títeres e música nunha montaxe de ambientación medieval sobre o Camiño de Santiago titulada A viaxe de Saira. No mesmo escenario, o domingo 26, desenvolverase unha nova edición de Arzúa Viva. O departamento de Cultura dalle un novo enfoque a este evento programando unha xornada con varias actuacións de escenario para todos os públicos.

Participarán Pablísimo cun contacontos infantil, Pakolas cun concerto familiar e Paula Carballeira, que traerá un monólogo para todos os públicos. Xa o 30 de xullo dará comezo un novo Ciclo de música. As actividades proseguirán durante os meses de agosto e setembro.