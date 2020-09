Arzúa organiza hoxe Arte na rúa con dez artistas

arzúa. O departamento de Cultura do Concello de Arzúa vén de clausurar a cuarta edición de Bo Camiño na Capela da Madanela con máis de mil visitantes baixo estrictas normas sanitarias e hoxe organiza, dentro da programación de verán e en colaboración con Sumarte, a actividade Arte na rúa. Trátase dunha xornada na que pintores e escultores realizarán obras ao aire libre e en directo na contorna da Capela da Madanela, coincidindo co paso do Camiño Francés pola vila.

Nesta terceira edición confirmaron a súa participación un total de dez artistas, entre os que se atopan as arzuás Rebeca Novo e María José Plata. As creacións artísticas inspiradas no Camiño de Santiago por Arzúa faranse de 10.30 a 13.30 da mañá e despois terá lugar un xantar.

Ás sete e media da tarde inaugurarase a mostra das obras realizadas na Capela da Madanela, con aforo limitado. A galería estará aberta do 14 ao 18 de setembro na Madanela en horario de sete a oito e media da tarde e nesta mostra poderanse ver tamén obras de artistas que participaron nalgunha das edicións pasadas como Manolo Rivera, Isabel Alonso, Novais, Corín Cervera e Carlos Barcón.

Ademais, formarán parte da exposición as esculturas de Violeta Bernardo, Xoan Vila, Tino Canicoba, Xesús Méndez, Luis de las Cuevas e Óscar Aldonza. m. boo