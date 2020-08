Arzúa pecha o programa estival de agosto con

Arzúa. O Concello de Arzúa organizará o vindeiro luns, día 31, o primeiro Serán Cativo, que pechará a programación cultural do mes de agosto. Esta iniciativa chega como novidade ao municipio e trátase da celebración dun evento con actuacións de música tradicional para público infantil e familiar que se desenvolverán a partir das 18.30 horas na Praza de Galiza ou, en caso de mal tempo, no Multiusos Terra do Queixo.

Os encargados de animar esta xornada serán a compañía Fantoches Baj co espectáculo Os romeiros do caracol e Cé Orquestra Pantasma. A tarde comezará coa función de monicreques e música Os romeiros do caracol no que os irmáns Quintá percorren o camiño de volta de San Andrés de Teixido nunha caravana-caracol que tamén serve de teatriño de títeres co que contan as historias e cancións que alí viron e escoitaron. Este espectáculo está baseado na obra Romarías e Santuarios de Galicia de Antón Fraguas.

Deseguido aparecerá en escena Cé Orquestra Pantasma, coñecido como o home orquestra. César Freiría, músico autodidacta e apaixonado dos instrumentos musicais que leva percorrido toda a xeografía galega levando ás costas a súa proposta baseada nun proxecto musical, unipersoal e versátil, grazas ao seu amplo e variado repertorio, no que se conxuga a perfección toda unha vida musical. As funcións son de acceso libre ata completar aforo. A.P.