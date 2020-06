Ata o 26 de xuño para anotarse os establecementos no Merca-Valga

Valga. A maioría de concellos da área metropolitana de Santiago están a sacar proxectos para reactivar o comercio local. E é que a hostalería e os pequenos establecementos foron uns dos sectores máis afectados pola crise sanitaria. No caso do Concello de Valga veñen de pór en marcha o Merca-Valga, unha iniciativa que o goberno local vai desenvolver durante a segunda metade do ano para promocionar os negocios da vila e contribuír así á reactivación da economía.

Trátase dun concurso para incentivar as compras nas tendas e establecementos do municipio entre os meses de xullo e novembro. Os clientes que fagan as súas compras no municipio, poderán optar a premios de 500 euros nos sorteos que se realizarán con periodicidade mensual. Cada vez que merquen nos negocios adheridos ao proxecto, os consumidores recibirán boletos numerados e o premio recaerá naquel tícket que coincida co número do sorteo da Lotaría Nacional do último día de cada mes. Para cada un só serán válidos os boletos entregados durante ese mes, e ao seguinte iniciarase un novo reparto.

Os gañadores, puntualizan fontes municipais, disporán de 500 euros para gastar nas tendas participantes en Merca-Valga. Os establecementos que queiran adherirse a esta iniciativa teñen de prazo ata o vindeiro día 26 de xuño, cubrindo unha folla de inscrición, que terán que depositar na casa consistorial.

Lembrar que hoxe abre ao público, con sistema de cita previa, a atención presencial na casa consistorial para realizar calquera xestión ou consulta. Hai que solicitar a vez a través da ligazón https://valga.sedelectronica.gal/citaprevia ou ben chamando ao número de teléfono 986 55 94 56. A.P.