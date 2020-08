Atenderase á infancia a domicilio en Silleda a partir do mes de setembro

Silleda. O Concello de Silleda vai pór en marcha a partir do vindeiro mes de setembro un programa de atención á infancia a domicilio. A iniciativa desenvólvese no marco das axudas extraordinarias da Deputación de Pontevedra dirixidas aos concellos de menos de 50.000 habitantes para apoiar ás familias ante o impacto do covid-19.

A finalidade deste proxecto, explican dende o goberno local, é “atender e coidar a nenos e nenas con idades comprendidas entre as doce semanas e os 12 anos, así como menores de idade con discapacidade, para responder de xeito puntual a necesidades relacionadas coa conciliación da vida familiar, laboral e social de todos os que non poidan ser satisfeitos a través do servizo prestado nos espazos de atención á infancia e ludotecas”, sinala o Concello.

Este servizo prolongarase ata finais de ano e atenderá menesteres básicos dos pequenos (físico-biolóxicos, sociais, cognitivos e emocionais) e desenvolveranse asemade actividades lúdicas adaptadas a súa estapa evolutiva. Será o departamento de Igualde do Concello, a través do Centro de Información á Muller (CIM) o que se encargue de coordinar este novidoso proxecto que conta con distintas modalidades e que será gratuito para as persoas usuarias.

As familias interesadas terán que cumplimentar unha solicitude no rexistro municipal, e unha vez revisada a documentación realizarase unha entrevista cos solicitantes para coñecer os requirementos específicos da familia. Os servizos prestaranse de luns a venres en horario de 7.30 a 22.00 horas, exceptuando fins de semana e festivos. A.P.