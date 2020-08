Atracan un bar mentres lle tiran macetas enriba

CAMARIÑAS. Nin os berros nin as macetas tiradas dende un balcón polos veciños, impediron un roubo na madrugada do mércores nunha céntrica pizzería de Ponte do Porto, en Camariñas. Tres individuos romperon a cristaleira da porta e entraron no local onde forzaron a máquina tragadiñeiro e a caixa rexistradora, e levaron unha cantidade de cartos indeterminada. Tiveron tempo para increpar a un home que lanzaba macetas antes de marchar nun coche coa matrícula totalmente tapada. A mesma noite, polo menos, outro local tamén céntrico, en Santa Comba, foi vítima doutro atraco. Os hosteleiros temen que se repitan as oleadas de roubos doutros anos. xosé manuel lema