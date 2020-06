Aurora Marco presentou o seu libro ‘Irmandiñas’

rianxo. O auditorio de Rianxo acolleu a presentación do libro Irmandiñas, de Aura Marco, nun acto organizado pola asociación cultural Barbantia, a editorial Laiovento e o Concello.

Acompañaron á autora a profesora Encarna Pego:; o alcalde, Adolfo Muíños; e o historiador local Xesús Santos. A presentación contou coa intervención musical de Barahúnda e actuación da actriz Tero Rodríguez. Por outra banda, pasao mañá xoves terá lugar ás oito e media da tarde no Museo do Gravado de Ribeira a clausura do Encontro de Creadores e Creadoras do Barbanza BarbantiaRte, que reúne a 81 artistas. Performance, óleo, gravado, fotografía, escultura, esmalte ou videocreación son algunhas das formas artísticas que se achegarán ao público a través de artistas consagrados e noveis, con discapacidade funcional de colectivos como Ambar ou aqueles que aínda non sendo naturais da comarca, residen ou crean na zona. m.b.