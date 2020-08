Avalían os menús dixitais que se implantaron na Ría da Estrela

Noia. O restaurante Casa Boto (Noia) acollerá hoxe, a partir das 11.00 horas, a presentación e primeira avaliación do proceso de implantación das cartas de menús dixitais nas que a Ría da Estrela traballou nestes últimos meses, como unha solución tecnolóxica adaptada ás novas necesidades da hostalería derivadas da situación propiciada polo covid-19.

No acto está previsto que participen o vicepresidente da Deputación da Coruña, Xosé Regueira; a presidenta da Ría da Estrela, Teresa Villaverde, e o alcalde de Noia, Santiago Freire. Asemade, estarán acompañados por varios hostaleiros que xa teñen implantada esta ferramenta nos seus negocios, os cales aportarán a súa experiencia no proceso de inserción desta medida.

pioneiros Os concellos de Noia, Muros, Porto do Son, Outes e Lousame convertéronse este verán no primeiro xeodestino de Galicia en implantar de forma homoxénea e masiva un plan de adaptación de establecementos turísticos co fin de axudarlles na aplicación de medidas fronte á pandemia. Unha iniciativa que está a ser tutelada pola Asociación Rural de Desenvolvemento Ría Muros-Noia, na que están integrados os cinco municipios, e conta cun orzamento de 14.000 euros (que aportan a Deputación Provincial da Coruña e os concellos).

Os servizos que se lles prestan consisten na asistencia personalizada por unha asesoría na sede de cada negocio; subministración de todos os elementos de cartelería, sinalización e marcado de chan precisos ou a resolución de dúbidas por vía telefónica ou telemática. Así como as cartas de menús dixitais que se lles facilitaron aos restaurantes, ás que o cliente accede a través dun código QR, que hoxe se avalían. m. c.