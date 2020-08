Avanza o trámite da primeira fase da variante carballesa

Dezaoito empresas veñen de presentar as súas ofertas para a redacción do proxecto de trazado, construción e impacto ambiental da primeira fase da variante de Carballo, que se iniciará na estrada autonómica AC-552, á altura do núcleo de Bértoa.

Esta infraestrutura promovida pola Xunta servirá de alternativa á referida estrada, e constará de dous treitos. Un enlazará o oeste de Carballo coa vía provincial que leva a Compostela, e o outro dará saída directa do polígono de Bértoa á estrada de Ordes.

O orzamento previsto para acometer estas dúas fases ascende a preto de 28 millóns de euros. Dende a Consellería de Infraestruturas sinalan que nesta primeira fase impulsarán o tramo que unirá a AC-552 na súa ligazón en Bértoa coa autovía AG-55, coa vía autonómica AC-413 que se dirixe a Ordes e coa estrada provincial DP-1914, moi utilizada para desprazamentos en dirección a Santiago.

O orzamento de licitación destas obras estímase en quince millóns de euros.

Aseguran que esta actuación “permitirá un servizo máis directo ao polígono de Bértoa, que xera gran parte da actividade económica de Carballo e da súa mobilidade, ademais de evitar o tránsito de mercadorías polo centro urbano da capital local”.

O proxecto evitará a circulación dos vehículos pesados pola zona onde se atopan o instituto Alfredo Brañas, o colexio de Infantil e Primaria O Fogar, a escola infantil A Ledicia e un dos complexos deportivos municipais.

Dende o Goberno galego sinalan que con esta actuación reforzan o seu compromiso “coa comarca de Bergantiños, dotándoa de infraestruturas e servizos que facilitan a mobilidade dos veciños”.

Lembran que esta intervención vense sumar a outra infraestrutura viaria que xa é unha realidade dende o ano 2016: a autovía da Costa da Morte, que con vinte e sete quilómetros libres de peaxe conecta os núcleos de Carballo e Santa Irena, no límite municipal de Vimianzo.

No que se refire a esta autovía, a Xunta continúa avanzando na tramitación para prolongala ata a estrada de Camariñas, mediante un investimento autonómico de 28,7 millóns de euros.

Ademais, engaden, “o Executivo autonómico tamén mantén a autoestrada A Coruña-Carballo entre as máis baratas de España, aplicándolle por primeira vez bonificacións ás tarifas”.

Por outra banda, lembran que xa están executadas case a totalidade das actuacións recollidas no Plan de Sendas de Costa da Morte, a excepción do itinerario Carballo-Coristanco, que está en avanzado estado de tramitación.

En relación á mobilidade, o Plan de Transporte Público de Galicia tamén estenderá a estas comarcas os beneficios e bonificacións das tarxetas TMG e Xente Nova (esta última para menores de 21 anos).