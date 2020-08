Avanzan no Son as obras de mellora da fachada da vila

A conselleira do Mar en funcións, Rosa Quintana, visitou onte as obras de remodelación integral do bordo portuario de Porto do Son para comprobar de primeira man a evolución dos traballos, nos que o Executivo galego investirá catro millóns de euros e que suporán a intervención nunha superficie total de 26.000 metros cadrados ao longo de toda a franxa marítima da localidade. Quintana estivo acompañada pola presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas; a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro; Susana Rodríguez, e o alcalde, Luis Oujo.

A representante da Xunta salientou a importancia destas melloras, que contan cun prazo de execución de 18 meses e que pretenden favorecer a integración do porto na vila facilitando o labor dos usuarios do peirao e facendo a zona máis atractiva para os veciños e visitantes.

O obxecto fundamental desta obra, promovida por Portos de Galicia, é humanizar a franxa litoral e abrir o municipio ao mar, de xeito que se creen amplas zonas para o aproveitamento e desfrute dos sonenses. A actuación inclúe a habilitación de varias áreas de integración porto-cidade, a reorganización das vías de circulación (cun novo trazado e novos materiais de execución) e a creación dun edificio de servizos náuticos e portuarios nas inmediacións do dique.

Quintana resaltou que “estamos nun proceso de humanizar todos os portos, de acercar aos cidadáns a esta actividade pesqueira e iso pasa en gran medida tamén por buscar esa unión entre os veciños do pobo e o propio sector pesqueiro”. “Non se pode vivir de costas ao mar. Galicia é unha comunidade autónoma que ten necesariamente que vivir mirando hacia el e o que pretendemos é iso, facilitarlle a vida ós nosos pescadores e profesionais pero tamén non só aos veciños do Son, senón a todos aqueles turistas que cada vez nos visiten máis e encontren nestes pobos un lugar bonito que nos faga revisar o noso pasado”, engadiu.

Ao respecto, a titular de Mar en funcións suliñou que todas as actuacións de Portos buscan dar servizo ao porto, pero tamén facer que a súa contorna sexa agradable para os usuarios e incidiu en que no caso de Porto do Son se manterá a súa esencia, conservando os seus sinais patrimoniais e de identidade, ao tempo que se converterá nunha vila máis humana e accesible.

Por iso, a conselleira explicou que “no deseño desta obra se tivo moi en conta o pasado pesqueiro da vila, hai un montón de elementos que nos recordan as antigas fábricas de salazón de peixe. E todo iso formará parte dun novo atractivo turístico para todos aqueles que queiran vir a Porto do Son”, indicou.

Asemade, os traballos buscan tamén contribuír a xerar emprego e riqueza na zona, pois mellorarán os servizos aos usuarios e aumentarán o seu interese e atractivo turístico.

Por outra banda, a representante do Goberno autonómico destacou que a remodelación da fachada marítima permitirá un cambio moi destacable no aspecto do bordo portuario pois todas as rúas que cruzan a vila cara ao porto quedarán rematadas en pavimento de pedra para mellorar a súa integración co propio espazo portuario. A maiores, a intervención inclúe unha rotonda en pedra á que se trasladará o emblemático hórreo do Son.

Pola súa parte, o mandatario local comentou que se trata dun proxecto que levou tempo “xa que queríamos unir a actividade do porto coa vida do pobo”, dixo. “É unha obra de 4 millóns de euros que ante estes momentos difíciles que vivimos, antes cunha crise e agora con outra, é unha aposta moi forte por parte da Consellería”, salientou Luis Oujo.

O rexedor espera que o vindeiro verán quede pendente “o superficial” para intentar “afectar o menos posible a hostalería”, aos que agradeceu o seu “comportamento exemplar” durante estes meses.