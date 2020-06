Axuda Leader do GDR para un proxecto de usos alternativos do monte

O Pino. O Grupo de Desenvolvemento Rural Ulla Tambre Mandeo (GDR), que xestiona as axudas Leader nos concellos de Santiso, Toques, Melide, Sobrado, Arzúa, Touro, O Pino, Boimorto e Vilasantar, impartiu o pasado ano a segunda edición do curso de usos alternativos do monte, centrado desta vez na produción de nogueiras para a produción de noz, e camelias para a elaboración de té. Unha das alumnas, Begoña López, de Santiso, vai poñer en práctica o aprendido, e para elo adquiriu unha finca no seu concello, que ata o de agora estaba parcialmente dedicada á produción de eucalipto.

Dende o GDR destacan que “é moi importante para o rural galego visibilizar que existen opcións con variedades tradicionais e outras especies con forte arraigo e tradición en Galicia”. Por iso, enganden, “sendo un dos obxectivos estratéxicos do GDR diversificar a produción no monte, este proxecto é o primeiro da lista de tódalas solicitudes recibidas no Grupo para obter unha axuda Leader, que ten concedida unha achega de case un 42 por cento do investimento”, indican.

A previsión de Begoña é, cun investimento de 10.200 euros, poñer en marcha o proxecto deste cultivo combinado e certificado en ecolóxico, sinalan dende o GDR. A.P.