Barcala, A Maía y Teo, entre las 10 comarcas de Área que limpiarán ríos

Santiago. La iniciativa Móllate polos Ríos de Adega pondrá en marcha su decimotercera Limpeza Simultánea de cara a adecentar el próximo 27 de septiembre los cauces fluviales de medio centenar de ayuntamientos gallegos. Y de ellos, 11 son de 10 comarcas de Área (22 % del total).

En concreto, está previsto retirar desperdicios de A Estrada (de la mano de la Asociación pola Defensa do Val do Liñares); concello de Ames; Arzúa, con la Asociación de Pescadores Amigos do Iso; Carballo (Senda Nova); Catoira (gracias a la ANPA As Lombas y el Concello); Lousame, con la Sociedade Histórica Coluna de San Fins; Melide (con la implicación de la Asociación de Troiteiros do Río Furelos y la Asociación Melidá); Negreira (AC Afonso Eanes do Cotón); Rianxo; Teo (CEIP A Ramallosa) y Valga, con el apoyo de Muíño Didáctico de Campaña.

Los interesados en recabar más información acerca de con quién puede contactar para echar una mano en su comarca deben ponerse en contacto con Adega bien a través de email (proxectoriosgaliza@gmail.com) o llamando al número 981 570 099. Únicamente se recomienda acudir a la cita con calzado y ropa resistentes, así como guantes, de cara a evitar cortes, y mascarilla. m. manteiga