Bloqueo al presupuesto de Muxía y Vilela logra mantener la dedicación

Muxía. La oposición bloqueó ayer la aprobación del presupuesto de Muxía, una postura que ha enfadado al grupo de gobierno que vió “paralizadas y bloqueadas”, en palabras del alcalde, Iago Toba, las cuentas para este 2020. Todo ello tras las alegaciones presentadas por la oposición que salieron adelante con el apoyo de los cuatro concejales del PSOE.

El Partido Popular, a través de su portavoz Sandra Vilela, presentó una alegación en la propia sesión plenaria, “sen ter base obxectiva en canto á previsión de gasto, é dicir, sen base económica co único obxectivo de bloquear os investimentos do Concello”, aseguran desde el gobierno municipal, que subraya que la interventora “advertiu de posible ilegalidade’ante esta manobra”. “Quero que toda Muxía se entere do grave da situación: paralizáronse todos uns orzamentos, a folla de ruta das accións dunha administración pública, por puro berrinche político”, dijo un indignado Toba que el pasado mes de junio había retirado todas las funciones delegadas a la socialista, Monica Vilela, y que ayer propuso retirarle, sin éxito ya que fue rechazada por el PP y los cuatro ediles socialistas, la dedicación exclusiva. “Polo tanto, a edila cobrará pola súa adicación aínda que non exercerá funcións como concelleira, desde a súa casa’, afirmaron desde el Concello.

Por su parte la portavoz del Partido Popular, Sandra Vilela, considera que ahora es el momento de que el alcalde dialogue y se elabore un presupuesto que recoja las necesidades reales. Piensa que el cese de Mónica Vilela fue una “venganza personal” y por eso su partido y cuatro ediles del PSOE votaron en contra de retirarle la dedicación exclusiva. X. M.L./S.E.