BNG e PSOE solicitaron a adhesión do Concello de Noia ao plan de emprego

Socialistas e nacionalistas de Noia solicitarán ó executivo local a adhesión ao Plan de Emprego Local (PEL) “para reactivar as economías municipais posto en marcha dende a administración provincial, que suporía a posta a disposición de microempresas e persoas autónomas da localidade de axudas por unha contía de máis de 300.000 €”.

Por esta razón, pediron a consignación orzamentaria correspondente ó 20 % da cantidade das axudas que deben achegar os concellos adheridos para ser levadas ó pleno extraordinario que terá lugar nos próximos días.

Así o decidiron os portavoces das agrupacións locais do PSOE e do BNG, Roberto Iglesias e Ricardo Suárez, respectivamente, e a deputada provincial e concelleira Sandra González, nunha reunión que mantiveron para abordar diversos aspectos da política municipal que ambas formacións consideran de “importante urxencia”.

O primeiro dos temas que trataron foi “a necesidade de apoio ás empresas e economías familiares logo de que o goberno local non puxera en marcha os acordos xurdidos da comisión da covid-19” propostos por ditas formacións.

Segundo explicaron, refírense aos bonos sociais para realizar compras no comercio local e á liña de axudas para a adquisición de material de seguridade por parte dos negocios do sector da hostalería que plantexaran.

Dende o PSOE e o BNG aseguran vía comunicado que, de non ser así, ambas formacións “non dubidarán en forzar a convocatoria de xeito unilateral dun novo pleno extraordinario” no que se debata dita cuestión.

espazo. Ademais, no encontro, Roberto Iglesias e Ricardo Suárez tamén achegaron as súas posicións sobre outras cuestións de actualidade, coincidindo na necesidade de que o goberno de Santiago Freire “busque canto antes unha localización para o espazo de traballo colaborativo que foi aprobado en sesión plenaria”, afirmaron. Para iso, comentan que a Deputación Provincial da Coruña conta cunha rede de espazos colaborativos e é obxectivo de ambas agrupacións que as administracións provincial e local colaboren na posta en marcha dun programa piloto na localidade” antes de que remate este ano 2020.

Por outra banda, outro dos temas que estivo presente nas conversas mantidas foi a volta á escola. Neste caso, o acordo parte de que a Corporación municipal inste á Xunta de Galicia a asumir os custos derivados da adaptación dos centros de ensino aos protocolos para facer fronte á situación pandémica actual.

Por último, tamén pactaron que sería conveniente establecer un plan contra a fenda dixital “coa maior brevidade posible”, puntualizaron con respecto a esa cuestión.