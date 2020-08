Boiro acomete reformas no polideportivo de A Cachada

Boiro. O Concello de Boiro está levando a cabo importantes arranxos no pavillón polideportivo de A Cachada, que acumula desde fai anos unha serie de deficiencias. A obra máis urxente era a reparación da cuberta para eliminar as filtracións de auga.

Asimesmo, estase a traballar sobre o piso de madeira que, nalgunhas zonas, estaba avultado polas filtracións de auga, e no pintado do campo.

Estas tarefas, que se executan con fondos propios, son provisionais, posto que o executivo local ten previsto facer a substitución da totalidade da cuberta. Para levar a cabo esta actuación, leva meses xestionando con distintas administracións para buscar colaboracións para o seu financiamento. A semana pasada visitaron as instalacións técnicos da Xunta de Galicia para valorar as reparacións.

Paralelamente, operarios municipais están pintando os corredores dos vestiarios e as paredes do pavillón. Ademais, vaise habilitar nas instalacións unha sala médica e estanse a buscar alternativas para o aumento da capacidade da grada. O complexo de A Cachada xa foi obxecto de diversas reformas nos últimos meses: remodelouse o ximnasio e está pendente a substitución do falso teito da piscina e os corredores. s. s.