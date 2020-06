Boiro amplía o horario do parquin subterráneo

BOIRO. O Concello de Boiro amplía o horario de apertura do aparcamento subterráneo municipal da Praza de Galicia, que se reducira durante o confinamento. O novo é de 07.00 a 22.00 horas, de luns a sábado, e está aberto de xeito gratuíto mentres dure o estado de alarma. Daquela, a administración local decidiu reducir o horario de apertura do aparcamento e mantelo aberto de balde para facilitar aos usuarios que facían as súas compras na localidade e evitar o contacto á hora de manipular as máquinas de pago para minimizar os riscos de contaxio entre os usuarios das citadas instalacións. Coa evolución da desescalada e a apertura dos establecementos comerciais, optou por amplialo para, desde xeito, facilitar o estacionamento no centro da vila. Mentres dure esta situación de desescalada, o aparcamento municipal será gratuíto e estará aberto, con vixilancia, entre as sete da mañá e as dez da noite, de luns a venres. S. Souto