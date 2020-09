Boiro busca 20 proxectos para un plan de coworking

Boiro. O proxecto de coworking Emprende Lab Barbanza, que desenvolve o Concello de Boiro co financiamento da Deputación Provincial da Coruña e a colaboración da Asociación Boirense de Empresarios, amplía o seu prazo de presentación de propostas. Os proxectos poden presentarse ata o vindeiro 18 de setembro; as bases e toda a información están a disposición dos usuarios na web www.labbarbanza.gal e pode pedirse tamén a través do email info@labbarbanza.gal.

O programa de capacitación Emprende Lab Barbanza vai acoller unha vintena de proxectos na fase inicial de formación e mentoring, dos cales dez pasarán á fase de aceleración. Todas as persoas participantes van ter acceso a talleres de formación de carácter teórico e práctico, cada un deles deseñado para capacitar ás persoas participantes de xeito intensivo, inspirándose na metodoloxía boot-camp, identificando dificultades, propoñendo estratexias para superalas e aportando ferramentas concretas para poñelas en práctica.

O programa está destinado tanto a novas empresas como a firmas xa constituídas que buscan ampliar as súas liñas de traballo ou negocio.

O principal obxectivo de Lab Barbanza é fortalecer o actual ecosistema emprendedor da comarca do Barbanza, favorecendo o establecemento e permanencia no espazo de traballo colaborativo de novas empresas baseadas no talento, na innovación e no rápido crecemento. s. s.