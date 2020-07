Boiro estreou o autocine no Barbanza cos filmes ‘Grease’ e ‘O que arde’

BOIRO. Son moitos os concellos que por mor do covid están a promover o autocine. Boiro estreaba o pasado venres o proxecto Lúa Chea, autocine no Barbanza. Facíao no porto de Cabo de Cruz coas películas Grease e O que arde. Tamén onte os boirenses desfrutaron desta peculiar forma de ver cinema, neste caso no polígono de Boiro. As películas escollidas foron Pinocchio 3000 e Parásitos. A vindeira fin de semana tocaralle o turno a Ribeira con Sonrisas de una noche de verano, Somos criminais, Gorgi, las mascotas de la reina e Tolkien. O venres 17 e sábado 18 será Rianxo a que probe o autocine con Cinema Paradiso, O que arde, O Cid e La biblioteca de los libros rechazados. A Pobra sumarase a esta actividade o venres 21 na explanada portuaria coas películas La vida es bella, Eroski paraíso, Pérez, o ratonciño dos teus soños e Bohemian Rapsody. A.P.