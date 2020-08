Boiro prepara un festival de cultura e arte urbana que vai durar seis días

Boiro. As concellerías de Cultura e Xuventude de Boiro organizan para o mes de setembro un festival de arte urbana con actividades moi diversas para maiores de dez anos.

A primeira que se vai realizar é unha masterclass de creación de música urbana, indicada para mozos e mozas de entre 12 e 30 anos. Vai ser a vindeira semana, os días 3 e 4, con dous grupos reducidos, un en horario de 10.00 a 12.00 e outro de 12.00 a 14.00. Vaise realizar na aula Cemit do centro social boirense.

O sábado día 5 vanse celebrar uns obradoiros de rap e graffiti na Praza da Boqueira de A Negral, na contorna das pistas de skate, a partir das seis da tarde. No mesmo espazo, pero o día 11 de setembro, van ter lugar uns talleres de parkour e breakdance. Serán tamén ás 18.00 horas.

Ese mesmo venres día 11, ás 20.00 horas, vaise realizar un encontro con Sabela Ramil, exconcursante do programa de televisión Operación Triunfo. E, o venres 18 ás 18.00 na Praza da Boqueira de A Negral vanse realizar obradoiros de DJ e freestyle footbal. Para concluír a programación, o sábado 26, durante todo o día, haberá unha actividade de Escape Room.

As actividades son gratuítas, pero as prazas das mesmas son limitadas, polo que se require inscrición previa para poder participar, a través do enderezo electrónico educacion@boiro.gal.

As persoas interesadas en participar deben indicar o seu nome e apelidos, a súa idade, un teléfono de contacto e a actividade na que se queren anotar. S. Souto