Boqueixón redacta un novo PXOM

O Concello de Boqueixón vén de anunciar a este xornal que redactará un novo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), co obxectivo de adaptalo á última normativa en materia de Telecomunicacións. Así o explicou o rexedor boqueixanés, Manuel Fernández Munín, que recalca que ditas modificacións serán tratadas nunha reunión que manterá ao longo da vindeira semana na Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da Xunta.

Segundo explican fontes municipais, esta decisión vén motivada pola aceptación por parte da Xustiza dun recurso presentado por Telefónica a dito documento, que foi aprobado definitivamente pola Xunta de Galicia o 6 de febreiro do ano 2015. Na sentenza xudicial do Tribunal Supremo que vén de recibir o Concello indícase a obrigatoriedade de adaptar o PXOM á Lei 9/2014 Xeral de Telecomunicacións, polo que procede á anulación do actual texto urbanístico. Co fin de solucionar esta situación, o executivo que preside Manuel Fernández Munín solicitou unha reunión urxente na Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo.

“A modificación que debemos aplicar non afectaría ao resto do PXOM, polo que o novo Plan se redactará nun 99 % sobre o anterior, xa que a suspensión se deriva dun incumprimento administrativo. Agardamos, pois, que os prazos se poidan acurtar o máximo posible”, apunta o alcalde boqueixanés.

Desta forma, e dada a anulación do PXOM actual, a ordenación urbanística do municipio rexerase polas normas subsidiarias de 1996 anteriores ao Plan Xeral (que afectarían principalmente aos núcleos rurais) e tamén polo Plan Básico Autonómico e a nova Lei do Solo de Galicia de 2016.

Tendo en conta isto, Manuel Fernández Munín lembrou que veciñanza e empresas locais “poderán seguir tramitando expedientes urbanísticos con total normalidade”, se ben deberán consultar nos servizos municipais a adecuación dos proxectos á lexislación anteriormente mencionada, dixo.

E é que o mandatario local boqueixanés quere enviar unha mensaxe de tranquilidade aos veciños e veciñas, asegurándolles que obterán toda a información necesaria e poderán facer, chegado o momento, as alegacións precisas.