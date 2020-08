Boqueixón sitúa ao Pico Sacro no centro do programa estival

A riqueza paisaxística de Boqueixón é un aspecto que, dende logo, non admite lugar a dúbidas. E tamén é certo que o Pico Sacro, ou Monte Sagrado, supón o eixe central de toda a beleza natural do municipio. O seu cumio elévase maxestosamente sobre o val do Ulla ata acadar os 533 metros sobre o nivel do mar, o que permite unha das vistas panorámicas de maior extensión de Galicia. Ao pé do monte, polo oeste, discorre a Vía da Prata no seu camiño cara a Santiago. Ademais as numerosas lendas que o rodean seguen a espertar o interese dos máis curiosos e mesmo dos historiadores. Por iso non é de estrañar que o Concello esté a poñer en marcha este verán da “nova normalidade” varias actividades que teñen ao Pico como protagonista absoluto.

Durante todos os domingos da época estival ofrecen un programa de visitas guiadas xeolóxicas ao mesmo, coordinadas por Geotur Galicia. A actividade arranca no aparcadoiro e logo continúa por distintos puntos de interese como o cumio principal, o sub-cumio oeste, as dúas bocas das covas e a Rúa da Raíña Lupa. A do pasado domingo, día 9, volveu encher todas as prazas. E é que dende o Concello aseguran que “están a funcionar moi ben”. De feito xa hai reservas para varios domingos deste mes. “Quedan sitios libres para o domingo 16”, sinalan fontes municipais. Todos os interesados deberán gardar o seu oco, previa inscrición, a través do enderezo geoturgalicia@gmail.com ou no teléfono 675 820 520. O custe é de 10 euros e os menores de 12 anos poderán sumarse dunha forma gratuita.

Con todo, o Concello boqueixanés quere amosar aos turistas outros aspectos do municipio, e é por iso que dende a pasada semana desenvolven visitas de balde para grupos de ata dez persoas por distintos puntos de interese da vila. Esta iniciativa está a suscitar tamén interese, dado que a pasada semana xa solicitaron o tour dous grupos. Un deles, indican fontes municipais, “foi un grupo de peregrinos que ven todos os anos pola zona: a Asociación Camino Universal a Santiago de Compostela”. En concreto, os percorridos solicitados foron ao Centro de Interpretación do Pico e ao propio monte. Para hoxe, apuntan dende o goberno local, está prevista outra.

A cita correrá a cargo dun técnico en Turismo do Concello e, para facilitar a asistencia, “poderanse realizar calquera día da semana, sempre previa solicitude”, puntualiza o rexedor, Manuel Fernández Munín. Os grupos son reducidos coa idea de garantir o cumprimento das medidas hixiénico-sanitarias. O alcalde especifica que aínda que se presentan tres itinerarios básicos –Pico Sacro, Centro de Interpretación e Ponte Ledesma/Ínsuas de Gres–, “pódense combinar e, incluso, solicitar algún percorrido específico no que as persoas solicitantes teñan especial interese”. En definitiva, “poderanse adaptar as visitas en función das necesidades ou preferencias das solicitudes recibidas”, conclúe Fernández Munín. Lembran a obrigatoriedade de usar máscaras en toda a actividade, así como o mantemento da distancia de seguridade interpersoal e a limpeza de mans con hidroxeles.

Os interesados deberán realizar unha solicitude previa ao Departamento de Turismo a través de boqueixonturismo@gmail.com ou no teléfono 981 513 061. Por certo que a observación astronómica prevista para onte queda aprazada para o día 18 e tamén se dará nova data para a sesión de Ioga na Natureza de Ponte Ledesma, que ía ter lugar o vindeiro venres 14.