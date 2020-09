Bucanero, un dogo arxentino gañou onte a mostra canina de Silleda

O dogo arxentino Bucanero Las Alcanas alzouse como campión da 93ª Exposición Nacional Canina Feira Internacional de Galicia Abanca que se disputou no recinto feiral de Silleda dende primeira hora da mañá. Este can, que é o Best in Show de toda a Exposición, pertence a Rebeca Vallellano, de Madrid. O reserva foi un can de raza carlino de nome Los Chatos del Norte Set Fire to de Rain, de José Luis e Mercedes Santiago Pier, de A Coruña, mentres que o terceiro acadouno o samoyedo Samspring León Killer, de Pedro Miguel Da Silva Brito, de Portugal.

Estes exemplares foro elixidos como os mellores da exposición entre 280 cans de distintos puntos de España que competiron nas finais da categoría de Adultos, ás que poden optar tamén os cans con mellor puntuación das restantes categorías, excepto Moi Cachorros e Cachorros.

Ademais, no resto das categorías, tamén se elixiu aos tres mellores. En Moi Cachorros o vencedor foi o samoyedo Samspring Dreamaker I,m Legendary, tamén do portugués Pedro Miguel Da Silva Brito, mentres que en Cachorros foi o can sen pelo mexicano Montenegro Arena, da portuguesa Filipa Santos.

En Xóvenes o gañador foi unha femia de braco de weimar de pelo corto de nome Camelot´s She,s My Best Girl, de Jordi Torres Gamero, ao tempo que en Veteranos o campión foi a spaniel continental enana Snob-Zone African Moon propiedade de Aurora Arnanz. de Segovia.

En Razas Españolas gañou o podenco ibicenco de pelo duro Isaac de la Sierra de Ávila, de Arturo García, de Ávila Recoñeceuse ademais a mellora Parella, conformada polos exemplares de pequeno lebrel italiano Fento do Ceo da Marquesa e Piccolitas Danae, de Miguel Ángel Álvarez, de A Coruña. O mellor Grupo de Cría estivo conformado polos tres podencos ibicencos de pelo duro do afixo de Arturo García, de Ávila, de nomes Isaac de la Sierra de Ávila, Ubeda de la Sierra de Ávila eUlises de la Sierra de Ávila.

Nesta 93ª Exposición Nacional Canina, que ten como obxectivo buscar aos exemplares máis semellantes aos estándares d Federación Cinológica Internacional (FCI) e así recoñecer aos mellores cans para a cría, participaron en total cerca de 350 exemplares de máis de 100 razas procedentes de distintos puntos de España. Foron valorados por cinco xuíces que tiveron en conta a morfoloxía, movementos e carácter dos cans.

Esta cita, organizada pola Sociedade Canina Galega, é de máximo nivel, xa que xunto as de hoxe, domingo, puntúa para Mellor Can do Ano en Galicia dos Socios da Sociedade Canina Galega.

Hoxe disputaranse a 94ª Exposición Nacional Canina Feira Internacional de Galicia Abanca e a 41ª Exposición Internacional Canina para ad que se habilitarán cinco rings. Participarán máis de 350 cans de España, Portugal e Inglaterra.