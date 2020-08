Buscan silledenses para convivir con adolescentes baixo medida xudicial

SILLEDA. A Asociación Arela e a Xunta de Galicia levan a cabo o programa Convive. Comigo na provincia de Pontevedra, co obxectivo de conseguir persoas ou familias que queiran convivir cun adolescente que teña a obriga de cumprir unha medida xudicial (convivencia con outra persoa, familia ou grupo educativo). Durante este 2020 están a buscar os apoios dos diferentes concellos galegos destas provincias de cara a que poidan colaborar na difusión do mesmo e así conseguir un banco de persoas ou familias que abarquen moitos dos territorios de ambas provincias. Dende a páxina web de Arela (www.arela.org) pódese consultar máis información sobre este programa, así como no teléfono da súa sede central, 986 212 537, ou a través do correo electrónico convive@arela.org. A. P.