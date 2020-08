Calcinado un vehículo estacionado nun galpón no lugar de Cernido

CARBALLO. Os bombeiros do parque comarcal de Carballo tiveron que acudir na tarde do venres a sofocar un lume que queimou por completo un vehículo que estaba estacionado nun galpón anexo a unha vivenda, do lugar de Cernide (Carballo). Recibiron unha chamada dun particular ás 19.30 h., que lles alertou dun incendio nunha vivenda deshabitada. Unha vez personados no lugar, os bombeiros comprobaron que o que ardía era un turismo aparcado nun galpón. Procederon á extinción do lume empregando 4.000 litros de auga e 25 de espumóxeno. Nas tarefas participaron un cabo e dous bombeiros, a Policía Local, Garda Civil e Protección Civil de Carballo. Segundo informan, o lume queimou por completo o vehículo e danou a cuberta do galpón, pero non chegou a afectar á vivenda. Descoñécese a orixe do incendio. M. LAVANDEIRA