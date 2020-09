Caldas de Reis presenta o plan de desenvolvemento da área industrial Veigas de Almorzar

O alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, xunto co arquitecto, Xavier Rivas, da empresa Otima SL, presentaron onte pola mañá o Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións (PEID) para a ordenación dos accesos á estrada nacional CN-640 na zona industrial de Veigas de Almorzar, a única existente neste concello pontevedrés.

Como sinalou o rexedor, “este plan permitirá resolver a situación urbanística desta zona industrial xa moi consolidada coa finalidade de promover o desenvolvemento ordenado da mesma e dotala das necesarias infraestruturas das que na actualidade carece”.

Según os datos facilitados, en total a superficie a ordenar alcanza un total de 57 hectáreas e nela aséntanse dende os anos 70 varias empresas consolidadas e con peso a nivel comarcal.

Na presentación do documento, Juan Manuel Rey explicou que “a asistencia técnica para o desenvolvemento do Plan lle foi contratada á empresa Ótima S.L que xa presentou a comezos de mes o borrador e o documento ambiental estratéxico que posibilitará iniciar a tramitación ambiental”.

AVANCE O alcalde mostrouse moi satisfeito e engadiu que con elo “xa está en marcha o desenvolvemento urbanístico que permitirá, máis de medio século despois, converter a principal zona industrial de Caldas nun polígono moderno, ben dotado e comunicado para a mellora e consolidación das empresas existentes e o asentamento de novas firmas”.

Rey sinalou, ademais, que coa execución do PEID “se conseguirá resolver de forma integrada a articulación da conexión do solo onde se asentan as industrias coa N-640, mellorando a súa capacidade funcional e garantindo unhas adecuadas condicións de accesibilidade ás parcelas”, puntualizou o rexedor.

Indicar que o plan contempla a construción dun treito principal de calzada de dous carrís entre a glorieta do tanatorio e a de Clesa, que incluirá vías de servizo, novas beirarrúas e unha mediana de separación.

Segundo indicaron na presentación, tamén se crearán dúas novas rotondas para facilitar os movementos nas diferentes interseccións.

ORDENACIÓN Ademais, executarase un novo treito inicial entre o paso baixo da AP-9 e a glorieta de Clesa cun carril de 3,5 metros e beiravías de 1,8. As novas vías de servizo permitirán a conexión funcional e accesible ás fincas lindeiras.

Pola súa banda, o arquitecto Xavier Rivas sinalou que o Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións é un instrumento necesario para poder desenvolver todos os sectores da zona urbanizable do polígono industrial de Veigas de Almorzar do municipio pontevedrés.

“O asentamento de empresas dende os 70 levouse a cabo naquel momento sen unhas condicións de ordenación urbanística adecuadas ás actuais necesidades de desenvolvemento dos sectores”, indicou o experto, polo que co Plan Especial de Infraestruturas “conseguirase resolver a situación e facilitar o desenvolvemento integral das actuais empresas así como fomentar o asentamento de novas industrias favorecendo o crecemento económico”, explicou o arquitecto e autor do documento.