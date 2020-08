Caldas enriquece con tres doazóns os fondos da escola de música

Caldas. A escola municipal de música de Caldas de Reis acaba de recibir tres importantes doazóns dos veciños da localidade. Unhas achegas que serán de gran valor para enriquecer os fondos instrumentais e bibliográficos do centro. En todos os casos, apuntan dende o Concello, as persoas doantes prefiren permanecer no anonimato, pero a concelleira de Cultura, María López, quixo transmitirlles o “agradecemento público en nome da escola e de toda a cidadanía de Caldas por un xesto solidario que nos causa gran ilusión e que fai que o proxecto das ensinanzas musicais en Caldas de Reis non pare de crecer”, apuntou.

Por un lado, a escola recibiu un piano vertical de madeira en cor marrón e negra da emblemática marca inglesa Joseph Wallis and Son LMTD. É un instrumento de comezos do século XX, polo que tamén garda un relevante valor histórico. Tamén recibiron a doazón dunha trompa, un dos instrumentos fundamentais da sección de metais da maior parte das formacións musicais clásicas. Súmase asemade aos fondos do centro unha colección bibliográfica e fonográfica sobre a historia da música. Por certo que o vindeiro curso, con motivo do 25 aniversario, estreará novas instalacións en Santa María.