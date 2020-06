Caldas negocia cos donos os terreos para ampliar o Aquis Celenis

caldas de reis. O alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, informou onte sobre o reinicio das negociacións por parte do Concello cos propietarios dos terreos próximos ao instituto Aquis Celenis para facilitar a ampliación do centro educativo de modo que poidan acoller módulos de Formación Profesional, ademais de aumentar as instalacións onde se imparten as ensinanzas de ESO. O rexedor explicou que, ao mesmo tempo, se manteñen contactos permanentes coa Consellería de Educación da Xunta de Galicia nos que se informa sobre o procedemento para avanzar de forma coordinada neste proxecto tan importante para a localidade. O alcalde adiantou que confía en acadar un acordo durante as próximas semanas cos propietarios. Actualmente as negociacións para a compra dos terreos están

pendentes dunha valoración externa. Juan Manuel Rey afirmou que “avanzar na

posta a disposición da Xunta da superficie necesaria para a ampliación do IES Aquis Celenis é fundamental para ampliar a oferta educativa pública do municipio e dar resposta a unha vella demanda da comunidade educativa”. “Gañar espazo para albergar novos módulos e aumentar a oferta é unha prioridade tanto para o instituto como para nós”. s. e.