Caldas pon en marcha os programas de conciliación para decenas de familias

campamento se iniciou hoxe e rematará o próximo día 31 coa participación de 22 nenos e nenas. O obxecto de ambas propostas é o de ofrecerlles aos pais e nais alternativas para que poidan conciliar durante este verán a vida laboral e familiar.

O goberno local explica que está a realizar un gran esforzo en materia de conciliación “nun escenario marcado pola covid-19 que fai moi importante levar a cabo unha programación completa que cubra as necesidades das nenas e nenos así como as das familias de forma segura e hixiénica, buscando un equilibrio entre o lúdico e o educativo”, matizan.

O Conciliaverán,finánciase con cargo a unha achega da Deputacion de Pontevedra pola que se subvencionan actividades de apoio ás familias para facerlle fronte ao impacto da covid-19 durante o 2020. É xestionado pola concellería de Benestar Social e as familias poden continuar inscribindo ás súas fillas e fillos por días e horas de maneira totalmente gratuíta dependendo das súas necesidades. Celébrase no Fogar do Maior de 09.00 a 14.00 horas e vai dirixido a menores de entre 3 e 12 anos. Para participar, os proxenitores teñen que cubrir unha solicitude no propio Fogar. Para máis información sobre o programa tamén poden chamar aos teléfonos 664 821 569 ou 986 530 814. As actividades que se desenvolven ao abeiro desta iniciativa son de carácter lúdico, de reforzo educativo, artísticas, creativas, tecnolóxicas e lingüísticas, inculcando de forma práctica conceptos e valores desta nova normalidade de modo distendido para que

as nenas e os nenos poidan divertirse. Por outra banda, o campamento urbano de Caldas é unha actividade xestionada pola concellería de Cultura e Xuventude que busca favorecer a participación dos rapaces e rapazas en múltiples actividades cun forte compoñente de educación non formal no ámbito do ocio e o tempo libre. O horario das actividades incluídas no campamento é de 10.00 a 13.00 horas pola mañá e de 16.00 a 19.00 horas polas tardes. O lugar de chegada e recollida dos cativos establécese no auditorio municipal e as actividades teñen lugar en diferentes espazos verdes da localidade.