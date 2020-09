Caldas protexe o palmeiral da praga do picudo vermello

O Concello de Caldas de Reis aplicou ao longo desta semana unha nova fase do tratamento anual para protexer o palmeiral contra a praga do picudo vermello. Este escaravello estendeuse nos últimos anos por Galicia e supón un grave perigo para as palmeiras ás que ocasiona xeralmente a súa morte.

A actuación preventiva é levada a cabo pola empresa especializada Emdesfor S.L baixo a dirección do enxeñeiro forestal Serafín Pereira. Consiste na combinación dunha ducha de insecticida sistémica coa inxección no sistema vascular das plantas dun insecticida que se estende pola súa totalidade, actuando sobre aqueles posibles insectos que se alimentan dela.

O tratamento desenvólvese en tres fases ao longo do ano coincidindo co período de actividade do picudo. O calendario do proceso fíxase dende a Estación Fitopatolóxica de Areeiro pertencente á Deputación de Pontevedra. O propio centro tamén se encarga de supervisar as actuacións e fixar os produtos, as ferramentas e as metodoloxías a aplicar na prevención contra o escaravello.

Ademais do mencionado tratamento preventivo, o Concello realiza a vixilancia continua dos palmeirais e dos demais parques, porque en moitas ocasións é imprevisíbel a aparición de novas pragas ou a reaparición daquelas que semellaban estar baixo control como é o caso do picudo vermello.

A maiores dos tratamentos contra as pragas, tamén se realizaron podas de saneamento. O seu obxectivo é o de eliminar aquelas follas secas e/ou danadas, para realizar un saneo das palmeiras ao tempo que se elimina o risco de caída destas palmas sobre persoas.

O concelleiro de Medio Ambiente, Manuel González, que tamén exerce como deputado provincial responsable da Estación Fitopatolóxica de Areeiro, puxo de relevo a preocupación continua do Goberno municipal de Caldas pola conservación do patrimonio botánico da vila. Subliñou “o coidado permanente que se aplica sobre as palmeiras dende hai moitos anos, o que nos permitiu no seu momento detectar anticipadamente o picudo vermello e controlalo a tempo para salvar o conxunto”. Deste xeito, explicou, “agora podemos centrarnos en tratamentos preventivos”.