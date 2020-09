Caldas vai iniciar a elaboración do plan de acción polo clima

O Concello de Caldas de Reis vén de recibir unha subvención de 6.000 euros por parte da Consellería de Medio Ambiente ao abeiro da orde de achegas destinadas a concellos asinantes do Pacto de Alcaldes polo Clima e a Enerxía, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020. Esta axuda destinarase á elaboración do denominado Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (Paces).

Trátase dun documento estratéxico que definirá os instrumentos para lograr a redución das emisións de CO 2 e doutros gases de efecto invernadoiro en, ao menos, un 40% para 2030.

Así mesmo, o documento establecerá as medidas concretas de eficiencia enerxética e a prol dun maior uso de fontes de enerxía renovable coas que Caldas aportará o seu gran de area para mitigar os efectos do cambio climático. A elaboración do Paces entra dentro dos compromisos adquiridos polos concellos que se suman ao Pacto de Alcaldes polo Clima.

O Plan de Acción precisará da toma e medición de multitude de datos. Entre eles realizarase un Inventario de Emisións de Referencia (IER) no que se tomarán datos relacionados co consumo de enerxía ou a produción de electricidade. Isto proporcionará información sobre a natureza das entidades emisoras de CO2 no territorio municipal para axustar posteriormente as accións mais axeitadas en aras de acelerar a descarbonización do territorio. Doutra banda, realizarase unha Avaliación de Riscos e Vulnerabilidades (ERV) coa toma de datos relacionados coa adaptación ao novo escenario (riscos climáticos, sectores vulnerables, capacidade de adaptación...).

Explican que a análise de datos de forma estruturada e sistemática servirá como base para a elaboración do Paces e para establecer unha correcta xestión da enerxía ao tempo que serve para o posterior seguimento do progreso na execución do Plan. Os datos recollidos permitirán definir o conxunto completo de accións que se adopten para acadar os obxectivos de mitigación e adaptación ao cambio climático.

Deste xeito, realizaranse estimacións e cálculos das emisións de CO 2 en base a factores de emisión ou vectores enerxéticos como electricidade, calefacción/refrixeración, combustibles fósiles e enerxías renovables. Analizaranse tamén as emisións nos distintos sectores de actividade: edificios, transporte, enerxía, auga, residuos, planificación territorial, agricultura e silvicultura, medio ambiente e biodiversidade, saúde, Protección civil e emerxencias ou turismo.

O concelleiro de Medio Ambiente, Manuel González, destacou que “o Paces será unha ferramenta fundamental para o futuro de Caldas”.