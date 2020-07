Caldas xa conta cos terreos para facer a rotonda de Outeiro

O alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, vén de asinar o acordo polo que a entidade Pompas Fúnebres San José cede de maneira gratuíta ao Concello os terreos situados no lugar de Outeiro, na parroquia de Santa María de Bemil, que permitirán a construción dunha rotonda na estrada N-550, así como a ampliación do vial que dá acceso ao mencionado núcleo rural. O acordo de cesión afecta a dous predios necesarios para a futura ampliación da estrada de acceso a Outeiro e para a construción da nova glorieta neste punto.

O alcalde visitou, tras asinar o documento, as parcelas cedidas para posibilitar as actuacións onde actualmente a propia entidade funeraria está ampliando os servizos coa construción dun novo tanatorio. O rexedor puxo de relevo que se trata “dun convenio moi positivo para o conxunto da veciñanza de Caldas e especialmente para o núcleo de Outeiro, posto que tanto a nova glorieta como a ampliación da estrada de acceso son dúas actuacións moi demandadas polos residentes deste

lugar”. Porén, Rey mostrouse “moi satisfeito por avanzar nun proxecto co que se vai dar cumprida resposta a unha vella demanda veciñal e que vai incrementar moi notablemente as condicións de accesibilidade e seguridade viaria na zona”.

Doutra banda, o alcalde explicou que as obras de ampliación da estrada se acometerán durante 2021 por parte do Concello, mentres que a execución da rotonda correspóndelle a Fomento, ao tratarse dunha intervención que afecta a unha estrada nacional. Nesta liña, lembrou que esta administración ten adquirido co Concello o compromiso para a construción desta infraestrutura.

O acordo de cesión establece que Pompas Fúnebres San José cede á administración local a parte das parcelas necesarias para anchear o camiño que linda co terreo pola parte norte ata alcanzar un ancho de 6 metros dende o eixo da actual estrada cun total de 12. Posto que os terreos cedidos se atopan en distinto plano ao camiño, o acordo contempla que a cesión se replanteará e se delimitará con precisión unha vez que se realice o desterre necesario para nivelar os terreos cedidos co camiño existente.

Ademais, a empresa autoriza temporalmente ao Concello a ocupar os terreos non cedidos se fose preciso.