Camariñas promove un plan especial para o casco histórico

A xunta de goberno de Camariñas aprobou provisionalmente o Plan Especial de Protección e Reforma Interior (PEPRI) do casco histórico da capital municipal. Agora deberá ser a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda quen dictamine as súas conclusións para poder proceder á aprobación definitiva. A superficie delimitada polo ámbito do PEPRI é de aproximadamente 122.032 metros cadrados, variando o ámbito do PEPRI-01 establecido no vixente Plan Xeral de Ordenamento Municipal (PXOM), que é de 119.022 m2, o que supón un incremento do 2,52% respecto da delimitación inicial.

Para a súa elaboración entenderon como prioritaria a consolidación e protección do tecido e da trama tradicional para evitar así a súa desaparición, ao tempo que se mellorarán os servizos urbanísticos e as dotacións. Ademais, o plan permite establecer as liñas xerais e normas para que as zonas degradadas polos crecementos sen control poidan recuperar unha harmonía e acadar un maior grao de integración na paisaxe costeira.

Non se propoñen elementos novos, optándose por acondicionar o situado na rúa da Fonte e construir dous pequenos pavillóns para usos educativos e administrativos (sede da oficina de rehabilitación do PEPRI, actividadees formativas, viveiro de emprendedores e punto de encontro de asociacións), ademais dun auditorio ao aire libre.

No que atinxe ao viario, tan só se contempla a apertura dun pequeno tramo entre as rúas Muiño do Vento e Pizarro, para dar saída a unha vía que só ten acceso peonil. En canto aos espazos libres, o plan recolle tanto algúns acondicionados recentemente e que non figuraban no PXOM, e eleva a esa categoría as prazas de Colón, do Anxo e Insuela, sobre as que ademais se propoñen actuacións de reurbanización, ao entender que conforman xunto ás xa delimitadas un sistema verde ao longo de toda a zona do plan especial. Tamén se contempla crear novas zonas verdes.

Polo que respecta a infraestruturas e servizos, as actuacións demaior importancia son as de soterramento das redes de enerxía, alumeado e telefonía. Tamén se aposta pola implantación progresiva de puntos de contribución múltiples soterrados, que se podería complementar cunha recollida porta a porta nas zonas eminentemente peonís.

En canto á mobilidade, os principais viarios de acceso e circunvalacións materanse como zonas de tráficos separados con diferenciación da área de circulación dos vehículos e a peonil. Nas vías interiores estruturantes terán que coexistir vehículos e persoas. No plan proponse a peonalización do resto das vías, limitando o uso dos automóbiles e restrinxíndoo aos posibles accesos para carga e descarga ou a entrada e saída dos estacionamentos privados da veciñanza.