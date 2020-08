Camariñas rememorará a visita do rei Alfonso IX

A vila de Camariñas viaxará no tempo a vindeira fin de semana para rememorar a visita do rei Alfonso IX de Castela, en 1228, á capital encaixeira e a outros puntos da Costa da Morte. Faráo coa cuarta edición do encontro O Encaixe no Camiño, que organiza a Asociación de Empresarios e de Promoción Turística, co patrocinio da Deputación da Coruña, e a colaboración dos concellos de Camariñas e Laxe e diversos colectivos.

Será unha edición condicionada polas circunstancias sanitarias, pero manterá, e mesmo ampliará, este ano os contidos históricos. A cita é o sábado, día 5 de setembro. Ás 11.00 horas unha comitiva municipal partirá da Casa de Pedra cara o porto, onde está previsto que desembarque o rei Alfonso IX ás 11.30. Despois o monarca e o seu séquito percorrerán a cabalo diferentes rúas de Camariñas.

A partir do mediodía veciños e visitantes que o desexen (previa inscrición chamando ao 662 488253) poderán acompañar ao rei ata Cereixo, previa parada en Xaviña, onde terán lugar sendas representacións teatrais.

O percorrido continuará pola tarde ata as terras de Laxe. Esta é a gran novidade desta edición e, segundo explicou Bernardino Martínez, director do grupo aAntena que fará as representacións, complementará o relato histórico de pola mañá “cun achegamento do rei ao pobo”. A comitiva fará a súa primeira parada en Soesto, onde Alfonso IX conversará con tres lavandeiras, e despois dirixirase a Serantes. Alí reunirase con dúas labregas e despois, na praza da igrexa, xunto co seu escribán, outorgará dúas cartas poboacionais.

As citas coa historia continuarán o domingo, día 6, con outra recreación, neste caso do desembarco da dama italiana que, segundo conta a lenda, ensinou a palillar ás mulleres de Camariñas, introduciendo así o encaixe de bolillos que hoxe é un sinal de identidade da vila.

Unha ampla programación que foi presentada onte no faro de cabo Vilán, e que estará ambientada musicalmente polos grupos Vaiche Boa e Con toda en Banda.

A presidenta da asociación de empresarios, Olga Campos, indicou que haberá autobús para trasladar aos participantes, e pechou o acto lembrando a frase “o encaixe non existiría sen o Camiño de Santiago, e o peregrino á fin do mundo non o disfruta se non o completa co faro Vilán e o encaixe de Camariñas”.

Toda unha reivindicación da vinculación da ruta xacobea co municipio, na que o Concello quere afondar con estudos avalados por un historiador, apoiándose tamén na investigación do escritor Sebastián Vázquez, segundo sinalou a alcaldesa, Sandra Ínsua, quen agradecu “a gran labor da asociación de empresarios, en especial, a prol do sector turístico”.