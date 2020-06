Camariñas xa ten unha plataforma de venda en liña do comercio local

CAMARIÑAS. Presentouse na Casa de Pedra de Camariñas a plataforma de venda en liña para as empresas locais, co obxectivo de axudar ao tecido empresarial do municipio a promocionarse, expandirse e aumentar as súas vendas. Asistiron ao acto 36 persoas de diferentes sectores: comercio, encaixe, hostalaría, servizos deportivos, pastelerías... Tanto a alcaldesa, Sandra Insua; como a concelleira de Cultura, Encaixe e Turismo, Encarna Liñeiro; os ADL do Concello, Emilio González e María Jiménez, e os representantes da plataforma DBarrio, Pablo Sánchez e Jacobo Santamarina, explicaron o funcionamento da ferramenta. A cota anual é de 50 euros e Sandra Insua destacou que con esta ferramenta se “potenciará a venda dos nosos pequenos empresarios a un custo asumible e permitirá que os seus produtos poidan chegar a calquera lugar”. c.c.