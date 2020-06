Campamentos Concilia e actividades náuticas na capital do encaixe

Camariñas. Dende onte xa está aberto o prazo de preinscrición para participar nos campamentos Concilia de verán e de actividades náuticas que organizará o Concello de Camariñas.

O obxectivo do goberno local é levar a cabo unha serie de obradoiros para que os pais e nais dos nenos e nenas do municipio poidan seguir desenvolvendo as súas ocupacións laborais con maior facilidade. Non obstante, aclaran que plantexar este tipo de actividades require a autorización das autoridades competentes, “xa que deben estar claros os protocolos e as necesidades do persoal, así como o material a esixir”, sinalan.

Por iso, ata que os protocolos de actuación sexan oficiais non se abrirá o período definitivo de inscrición.

Coa ilusión de facer fronte a este desafío, o Concello de Camariñas habilitou un formulario en liña, que se pode cumplimentar desde o sitio web camarinas.net e tamén desde a páxina de Facebook. O prazo remata o 14 de xuño ás 23.59 horas.

Desde o Concello queren aclarar que “o feito de que abra dito período de preinscrición, non asegura o correcto desenvolvemento destas actividades. Cando poidamos asegurar que si o poderemos levar a cabo se comunicará o xeito de concretar a inscrición”.