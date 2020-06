Campamentos infantís en Zas e actividades no mar en Malpica

Zas. O vindeiro 1 de xullo arrancan os campamentos infantís Zas no Verán 2020, incluídos no programa didáctico das Torres do Allo financiado pola Deputación da Coruña. Están dirixidos a nenos e nenas de 3 a 12 anos e teñen como obxectivo, por un lado, favorecer a conciliación familiar da veciñanza e, por outro, que os máis novos desfruten do deporte, da natureza e do patrimonio durante as vacacións estivais, segundo sinalan dende o Concello.

Haberá dúas quendas, unha do 1 ao 15 de xullo e outra do 17 ao 31, e en ambos casos serán de 10.00 a 14.00 horas.

As inscricións poderán facerse vía telemática a través da sede electrónica do Concello ou presencialmente nos centros socioculturais da capital municipal e de Baio.

Pola súa banda, o Concello de Malpica convida á rapazada a participar nas actividades O Verán no Mar, dirixidas a nenos e xoves de 8 a 17 anos. A oferta inclúe surf, kaiak e paddle-surf, e hoxe ábrese o prazo para inscribirse.