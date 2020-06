As nenas e nenos do CEIP Os Tilos quixeron celebrar a amizade e a súa graduación cun vídeo entre individual e colectivo. A festa habitual no colexio, así como outras actividades, non se puido realizar debido ás cautelas e restricións derivadas da COVID-19. Unhas e outros reinterpretan a canción “Qué bonito es querer” de Manuel Carrasco.