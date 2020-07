Cans de terapia en Vedra para ensinar aos máis pequenos

Os cativos que asisten ao campamento da Asociación Medioambiental de Vedra, Amabul, veñen de participar nunha actividade moi especial. Hai uns días, todos tiveron a oportunidade de coñecer de primeira man o que son os animais de terapia e como mellorar a súa relación en xeral coas súas mascotas.

“Foi unha actividade divulgativa para que os nenos aprendesen o que é un can de terapia”, explica Marta Jaquet, nai dunha das participantes e a artífice do obradoiro. Jaquet é psicóloga e técnica en intervención asistida con animais, e actualmente está a traballar coa organización galega Animalar. Como comenta, a idea de achegar o que é a terapia con animais aos máis pequenos xurdiu “de casualidade”, cando lle comentou aos organizadores do campamento de Amabul a que se dedicaba.

Segundo expón Jaques, ten diversos enfoques, pero todos coa finalidade de “mellorar a calidade de vida”. Nas sesións, o can actúa como un “facilitador da terapia que queiramos conseguir”, indica, “que pode ser física, social ou cognitiva”. Por exemplo, “en outubro de 2019 fixemos coas bibliotecas e a Consellería de Educación un programa de reforzo á lectura”, que aínda que poida parecer unha “chorrada”, explica, “como o can non xulga como len, os nenos sóltanse máis”.

Ademais, esta psicóloga de Compostela ten claro como quere levar a súa profesión. “Hai xente que os adestra máis”, explica, “pero os meus cans están educados, non adestrados”. Deste xeito, consegue “preservar a súa espontaneidade e a boa capacidade de empatía que ten”. É o caso de Brus, o can de Marta e o protagonista da proposta do campamento de Amabul. “Fai maxia”, asegura, “e el desfrútao moito, de feito agora co covid estivo de ERTE e aburríase mogollón”. Foi con este labrador que os cativos e cativas de Vedra aprenderon o que son os animais de terapia

“Vimos un pouco a diferenza entre un can “normal”, que está aínda en proceso de aprendizaxe, é un máis avanzado”, comenta, “e todos adiviñaron cal era cal”. Para a maioría, foi unha primeira experiencia con este mundo e os seus beneficios, pero tamén foi unha actividade na que aprenderon como coidar e como relacionarse correctamente con este mamífero. “Falamos un pouco de todo, dos coidados e das sinais de calma, que é a linguaxe dos cans”, explica, “e leveilles uns libros para diferentes idades para que souberan un pouco máis sobre todo isto”. Trátase de exemplares da editorial compostelá KNS, especializada na educación dos cans, e que puxeron a disposición daqueles cativos “que teñen mascotas e que estiveran interesados en aprender máis desta especie para mellorar a relación e a convivencia con eles”.

“Comentáballes que é moi importante entender como un can se está intentando comunicar con nós”, conta Jaquet, algo que ve crucial non só para a xente que traballa con eles, senón para calquera persoa que ten un campañeiro canino. “Son uns grandes expertos en entendernos a nós, por iso son tan empáticos e saben cando estamos tristes, enfadados ou contentos”, explica, “e tamén é moi importante que nós aprendamos un pouco deles para non ter que facer esas cousas terribles que saen ás veces nos programas de televisión”, argumenta.

En definitiva, foi unha experiencia “moi bonita”, asegura, “consegues un ambiente no que todos os cativos están relaxados e centrados no can”. E aínda que coa situación actual non saben se a van repetir nalgún momento, por parte dos nenos parece que non faltan gañas, e “de feito á miña filla (que está no campamento) os demais nenos pregúntanlle cando volve Brus”, engade Marta divertida.