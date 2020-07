Carballo declara la guerra a los que tiran máscaras y colillas

Medio millar de mascarillas acaban diariamente en el suelo de alguna de las calles de Carballo. Y un número todavía mayor de guantes también acaba tirado. La nueva situación ha generado un problema para los trabajadores de Aspaber, que se dedican a la limpieza viaria. Desde el Ayuntamiento hacen un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos y para visibilizar el asunto, han instalado en la calle Coruña un gran recipiente transparente en el que se puede ver todo este material recogido.

Y seguirán con esta “exposición itinerante” por otras partes del municipio. “Debemos concienciar á poboación sobre o uso de papeleiras e contedores, porque ademais é un lixo que supón un risco potencial de infección” señala el edil de Servizos, Lois Lamas. Inciden en que hay un problema de limpieza y otro sanitario. En la misma línea se expresa el alcalde, Evencio Ferrero, que explica que se trata de una labor común y la gente se debe comportar “dunha maneira responsable e cívica”, subraya.

Otro frente de batalla abierto para este verano está en las playas, con la colaboración de las empresas Sulo y Acciona, El Ayuntamiento ha comenzado el reparto de dos mil ceniceros de plástico reciclado para los arenales. El objetivo es evitar que las colillas acaben invadiendo los arenales y los espacios públicos.

Además, estos ceniceros, con forma de cucurucho, también sirven para depositar cáscaras de pipas, envoltorios de caramelos u otro tipo de pequeños desechos. Se reparten en las playas aunque también se pueden solicitar en la oficina de información turística municipal.

Acciona es la adjudicataria del servicio de limpieza de las playas para los próximos cuatro años. Proporciona un equipo humano integrado por cinco personas, que se encarga de la limpieza mecánica y manual, tanto de las playas, como de papeleras, puestos de socorrismo, aseos, etc... La empresa también colaborará en la jornada de limpieza que promueve el ayuntamiento en la zona de la laguna de Baldaio, prevista para el próximo 5 de agosto. De hecho, se pide la colaboración vecinal para esta iniciativa, en un paraje tan hermoso como sensible y en donde, según fuentes municipales, “acumulouse unha gran cantidade de plásticos en toda a contorna intermareal, poñendo en perigo a flora, a fauna e a imaxe do noso espazo natural”. En el Ayuntamiento de Carballo ondean este verano tres banderas azules, en Razo, Baldaio-Saíñas y Pedra do Sal. Además la franja costera entre Razo e Baldaio tiene el distintivo de Sendero Azul.