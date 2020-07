Casi un milleiro de turistas se achegaron ao Castelo de Vimianzo o pasado mes de xuño

Vimianzo. O Castelo de Vimianzo recolleu unha cifra histórica de visitantes durante o pasado mes de xuño. Así o aseguran dende a área de Turismo do Concello, onde informan de que se achegaron ata as instalacións casi un milleiro de persoas. Uns datos moi positivos “pese a non poder estar abertos ata o día 5 de xuño”, lembran fontes municipais. O pasado mes estival pasaron pola fortaleza 938 visitantes, cifra só superada no verán do 2016. A única eiva “foi que durante este mes non se admitía a presenza de grupos organizados en excursións e viaxes, o que reduciu o número total de visitantes se o comparamos cas cifras anteriores á pandemia”, aclaran dende o goberno local. Desta volta, as visitas organizadas por empresas maioristas, as excursións de escolares ou mesmo do turismo social tiveron que ser anuladas por causa da alerta sanitaria.

De entre todos os visitantes foron maioría os procedentes da propia comunidade, un 72% dos turistas, sobre todo porque non se permitiron os desprazamentos entre comunidades ata ben entrado o mes. E o máis habitual foron as persoas que se achegaron á fortaleza vimiancesa en parella, supoñendo un 46% do total, seguidos por familias nun 33% e grupos de amigos nun 13%.

Dende o Castelo agradecen, en nome de todos os traballadores, “o bo comportamento” dos visitantes, xa que todos cumpriron coas normas impostas nas instalacións, fixeron un uso continuado da máscara e en ningún momento se desviaron do itinerario recomendado.

Todos estos datos revelan que o Castelo, a pesar da pandemia e das restricións derivadas da mesma, segue funcionando como un foco de grande atractivo turístico para todos aqueles que se achegan á Costa da Morte. A.P.