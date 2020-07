Catoira convoca un concurso de fotografía sobre a Romaría Viquinga

Catoira. Trala obrigada cancelación da celebración do 60 aniversario da Romería Viquinga, debido á pandemia do coronavirus, o Concello de Catoira decidiu convocar un concurso de fotografía a través do que poder mostrar as mellores instantáneas de edicións anteriores da festa nunha exposición. Según consta nas bases, establecen tres premios dotados con 1.500, 750 y 300 euros para os mellores traballos.

As fotografías que se presenten ao citado concurso deben estar relacionadas e ter sido tomadas durante a celebración da Romaría Vikinga de Catoira. Poderán concorrer a este certame fotográfico todas as persoas que o desexen, sexan profesionais ou afeccionados, coa excepción dos membros do xurado, así como os empregados/as da entidade organizadora do concurso e os seus familiares directos.

Tamén consta nas bases que deberán ser propiedade do autor que as presente ao certame e que cada concursante poderá presentar un máximo de 3 imaxes, orixinais e inéditas.

Asemade, deberán estar en formato dixital, en formato JPEG ou TIFF, cunha resolución de 300 ppp, que permitan a súa reprodución impresa en alta calidade en tamaño 70x100 cm. O nome de cada arquivo será o mesmo que o título da fotografía.

As bases pódense consultar en http://catoira.gal/wp-content/uploads/2020/06/20200630BasesFotografíaGal., segundo explican. C. G.