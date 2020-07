Catrocentos mil euros para o auditorio

O Consello da Xunta aprobou onte un convenio de colaboración co Concello de Ribeira polo cal o goberno galego investirá 400.000 euros nos próximos tres anos para a construción dun novo auditorio neste municipio coruñés, que dará servizo a toda a comarca do Barbanza.

A través desta moderna infraestrutura, Ribeira disporá dunha dotación acorde coa súa poboación, de máis de 28.000 habitantes, que servirá de punto de encontro sociocultural para todos os cidadáns da localidade e da súa contorna.

O futuro edificio contará cunha sala principal cun aforo de 512 persoas que exercerá como auditorio, sala de usos múltiples ou sala de teatro, que posibilitará a realización de actividades de dramaturxia, concertos, recitais ou conferencias.

Disporá, ademais, dunha sala adicional independente para usos variados que requiran menor espazo e albergará unha sala de ensaios que comunicará directamente co escenario.

CONTRATACIÓN. Para o deseño desta infraestrutura formulouse un procedemento de contratación baixo a modalidade de concurso de ideas, co fin de concibir unha proposta singular e funcional, en sintonía coas liñas arquitectónicas do novo mercado municipal ou da nova lonxa.

Preténdese, así mesmo, completar a actuación co tratamento dunha área verde contigua para favorecer a integración do novo edificio co espazo público,creando así un ámbito social no corazón do núcleo urbano, destinado ao lecer dos cidadáns e que evitará a necesidade de viaxar a outros municipios para esta finalidade, favorecendo a integración de barrios periféricos no espazo urbano.

Indicar que o presente convenio realízase de acordo á planificación estratéxica efectuada pola Xunta para acometer actuacións con fins culturais da man de concellos, asociacións, fundacións e entidades culturais, no ámbito da promoción e a difusión da cultura.

As propostas do plan enmárcanse en cinco liñas de actuación, entre as que figura a de melloras e equipamentos culturais, primando aquelas que chegan a un maior número de usuarios.

LICITACIÓN. Lembrar que o goberno de Ribeira sacou a licitacion o pasado mes de xuño as obras de construcción do novo auditorio, cuxo proxecto de execución xa foi entregado ao Concello pola UTE formada polos tres arquitectos que o deseñaron tras gañar o concurso de ideas convocado para tal fin: Bernat Pons, Anna Gorrochategui e Antoni Pons.

O alcalde, Manuel Ruiz, explicou que a obra conta cun orzamento de saída de 3,6 millóns de euros e que vai ser confinanciada cos fondos europeos Feder.