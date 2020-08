Cee acoge su Semana de Teatro y Artes Escénicas

CEE. La séptima Semana de Teatro y Artes Escénicas del Concello de Cee dio comienzo ayer, lunes, de la mano de la compañía Alakrán, con la obra Finisterrae, o último ultramarinos. Mañana, a las 21.30, las fiestas serán protagonizadas por el grupo de cuatro solistas Píscore y su actuación Concerto singular. El viernes 21 de agosto y a la misma hora, el grupo teatral Teatro do Noroeste abrirá la noche con su actuación As virxes salvajes. El próximo domingo, el programa continúa con el espectáculo O mel non caduca, a través del colectivo Ibuprofeno Teatro. La programación se amplía hasta la semana siguiente, en la que el martes 25 de agosto, el grupo Butaca Zero deleitará al público con su obra Despois das ondas. Para finalizar las celebraciones, el jueves 27 el grupo Redumbio Producciones participará en un espectáculo que combina el cine y la música. Las entradas para poder asistir los seis días son de veinticinco euros, con posibles ofertas.