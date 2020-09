Charlas formativas da USC para os lousamiás maiores de 50 anos

LOUSAME. O programa de charlas educativas e divulgativas, Camiños de coñecemento e experiencia. Proxecto de democratización do coñecemento, que promove a Universidade de Santiago de Compostela (USC), recalará novamente en Lousame. Esta iniciativa, dirixida a veciños e veciñas maiores de 50 anos, forma parte do Programa Universitario de Maiores e inclúe tres seminarios teóricos, un obradoiro práctico e dúas saídas, que terán lugar entre o 1 e o 20 de outubro. As charlas abriranse cunha conferencia sobre O papel da parroquia na historia de Galicia a través de Lousame, impartida por Anxo Rodríguez, profesor da Facultade de Xeografía e Historia da USC, para continuar cunha visita á igrexa parroquial de San Martiño de Fruíme. A matrícula é gratuíta e pode formalizarse na casa da cultura ou chamando ao 981 82 57 80. m. T.