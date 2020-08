Chega á vila rianxeira a obra teatral ‘Invisibles’, con posterior coloquio

RIANXO. O espectáculo Invisibles, protagonizado por Mela Casal, Sheyla Fariña e Nieves Rodríguez e baixo a dirección de Marián Bañobre, achegarase á sala Arcos Moldes do auditorio de Rianxo con dúas funcións: unha o venres 4 e outra o sábado 5 de setembro ás 21.00 horas. Despois da representación realizarase un coloquio con Montse Fajardo, autora do libro, do que Marián Bañobre e Santiago Cortegoso fixeron a adaptación teatral. A obra está recomendada a un público adulto. A entrada é de balde, pero con reserva previa de praza, que deberá realizarse antes do tres de setembro enviando un email ó enderezo auditorio@concelloderianxo.gal (preferentemente) ou chamando ó teléfono 664 183 217. É necesario indicar o nome completo, teléfono e calidade de conviventes de todas as persoas para quen se pide a entrada. s. s.