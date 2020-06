Circuíto Pump Track para bicis, monopatíns e patinetes na Fieiteira

Ribeira. O complexo polideportivo da Fieiteira (Ribeira) contará cunha nova instalación: un circuíto Pump Track que se construirá nunha parcela anexa a estas instalacións para satisfacer as necesidades de ciclistas, skaters e usuarios de patinetes.

A intervención incluirá outras melloras por un orzamento total de 88.349 euros, dos que a Consellería de Presidencia aportará 40.000.

Dacordo co proxecto elaborado, o circuíto disporase nunha superficie de 800 metros cadrados. Contará cun trazado parecido a un boomerang con curvas comprendidas entre 70 e 170 graos e cinco rectas definidas por distintos obstáculos ata sumar unha lonxitude de corda de 100 metros. Todo o percorrido manterá unha anchura de 1,80 metros.

As obras necesarias inclúen a limpeza e nivelación do terreo, canalizacións de auga, perfilado de obstáculos, revisión e proba do circuíto en terra, asfaltado, sinalización e acabado de zonas internas do trazado.

Ademais, o proxecto inclúe obras de mellora no vestiario do campo de fútbol, na terraza situada enriba da sauna (coa fin de impermeabilizala e evitar posibles filtracións de auga) e no almacén sito nas inmediacións da pista de atletismo (reformaranse a cuberta e o chan e as paredes interiores). s. s.